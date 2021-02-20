إلهام شاهين عن شخصيتها في مسلسلها الجديد: "حسيت إنها حتة مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "حتة مني".

نشرت إلهام صورة لها مع فريق العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " ‎مبروك علينا كلنا مسلسل حته مني، أنا حبيت شخصية حياة وحسيت إنها فعلا حته مني، عايزة أشكر كل فريق العمل فرد فرد، عملتوا مجهود كبير، تفاني في العمل بكل الحب، شكرا للمنتجه الرائعة الإنسانة الاستاذه مها سليم التي تعشق الفن، شكرا للمخرج المبدع المتمكن من أدواته الإستاذ حسام علي".

أضافت: "استفدت جدا من ملحوظاته، شكرا لفريق التصوير المبدعين الراقيين كريم أشرف ومحمود عبدالمعبود، شكرا لمهندس الديكور إبراهيم خورما، أبدعتم جميعاً وقدمتم فن راقي محترم وعملتوا مجهود خرافي، ومعكم كل العاملين في المسلسل إللي نفسي أشكرهم بالاسم فرد فرد، بحبكم كلكم، وإن شاء الله عرض المسلسل يوم ٦ مارس على قناة dmc، وطبعاً الشكر أيضا لشركة سينرجي، إنتاج محترم وموضوعات هادفة، لها عدة رسائل هامة وتخدم قضايا المرأة، يارب بالتوفيق".

حدوتة "حتة منى" من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام على"، وتضم 5 حلقات، ويشارك في البطولة بجانب إلهام شاهين، كل من أحمد وفيق، نهال عنبر، إيناس كامل، حنان سليمان، مؤمن نور، لبنى ونس.