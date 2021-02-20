فيديو| إيناس مكي ترقص على أغنية "إخواتي" وتتحدى سيد رجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة إيناس مكي شقيقة الفنان أحمد مكي وهي ترقص على أغنية "إخواتي"، موجهة هذا التحدي لأبطال فيلم "وقفة رجالة".

ونشرت "إيناس" الفيديو عبر حسابها على"تيك توك"، وعلقت: "تحدي بيومي فؤاد وماجد الكدواني وشريف الدسوقي وسيد رجب في اخواتي".

وكان أبطال فيلم "وقفة رجالة" ظهروا من خلال فيديو ترويجي للعمل في كواليسه أثناء رقصهم على أغنية "اخواتي".

فيلم "وقفة رجالة" بطولة: ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، وعدد من ضيوف الشرف، منهم سوسن بدر وصفاء الطوخي وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسينشري.