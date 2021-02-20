إحتفال صناع "آل هارون" بتصوير المشاهد الأولى من الفيلم

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"الخليج 365" من بيروت: إحتفلت أسرة فيلم " آل هارون " من ساعات قليلة بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم , بحضور جميع صناع العمل، مع المنتج حسنى محمود الذى تواجد فى موقع التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير الفيلم كل من الفنان منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، محمود وحمدى هيكل , وإستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وخلال الاستراحة جمع المنتج حسني محمود أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج لتقطيع قالب الحلوى إحتفالاً ببدء تصوير المشاهد الاولى من " آل هارون " وإستمر الحفل ما يقرب من ساعة، إستأنف النجوم بعدها التصوير .

تدور أحداث الفيلم، في إطار من التشويق والإثارة والحركة، حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

"آل هارون " من تأليف أحمد أنور، ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني للمنتج حسني محمود، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، و منذر رياحنة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، هاجر الشرنوبي، حمدي هيكل وغيرهم من النجوم .