ديمي لوفاتو: المغنية الأمريكية تشرح كيف كان "بينها وبين الموت دقائق" بسبب المخدرات

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قالت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو إنها أصيبت بثلاث سكتات دماغية وأزمة قلبية بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات في عام 2018، وإن الأطباء أخبروها أنها كانت وشك الموت.

وتقول نجمة موسيقى البوب الأمريكية، البالغة 28 عاما، في فيلم وثائقي جديد: "قال أطبائي إن أمامي فقط ما بين 5 إلى 10 دقائق".

وقالت لوفاتو للصحفيين إنها أصيبت بتلف في الدماغ وما زالت تشعر بآثار ذلك.

وكشفت عن أن هذه التأثيرات تشمل حالة من الرؤية الضبابية، التي تعني أنها لا تستطيع القيادة، وتجعل القراءة صعبة عليها.

وكانت النجمة السابقة قد نقلت إلى المستشفى في يوليو/تموز 2018 بعد العثور عليها فاقدة للوعي في منزلها في لوس أنجلوس.

وجاء الإعلان عن الجرعة الزائدة من الأفيون المليء بالفنتانيل، بعد شهر من كشفها عن عودتها إلى تعاطي المخدرات بعد توقف دام ست سنوات.

وتقول في المقطع الدعائي لمسلسلها الوثائقي الجديد على يوتيوب المسمى "الرقص مع الشيطان": "عشت حيوات كثيرة، مثل قطة. وأنا الآن في حياتي التاسعة."

وكشفت في حديثها للصحفيين الأربعاء عن الآثار الدائمة التي أصيبت بها. فقالت "أنا لا أقود سيارة لأن لدي بقع عمى في بصري".

وأضافت: "لفترة طويلة كنت أعاني من صعوبة في القراءة. وعندما تمكنت من قراءة كتاب، بعد شهرين، كان هذا الأمر إنجازا كبيرا، لأن الرؤية لدي كانت ضبابية للغاية."

وقالت إنها تنشر الفيلم الوثائقي "لمساعدة الناس الذين ساروا على نفس المسار الذي سلكته"، مضيفة: "أردت أن أضع الأمور في نصابها، وأردت الكشف عنها جميعا لمعجبي".

وكانت لوفاتو ممثلة وهي طفلة، وشاركت في مسلسل بارني آند فريندز، الذي لاقى شهرة واسعة على قناة ديزني، حينما كانت مراهقة.

وأدت دور البطولة في سلسلة أفلام كامب روك الشهيرة للغاية، قبل أن تبدأ مسيرتها الموسيقية منفردة بنجاح.

وأصدرت ستة ألبومات وظهرت كمحكمة في النسخة الأمريكية من برنامج إكس فاكتور.

وكانت لوفاتو منفتحة بشأن معاناتها من ناحية الصحة العقلية والإدمان طوال حياتها المهنية.

وتحدثت في فيلم وثائقي أنتج في عام 2012، عن "معركتها اليومية" مع اضطرابات الأكل، وإيذاء النفس، ومشاكل الصحة العقلية، بالإضافة إلى الإدمان.

وتحدثت عن مدى تعاطيها للمخدرات خلال سنوات المراهقة في فيلم وثائقي آخر في 2017.

Getty Images لوفاتو شاركت في السوبر باول في 2020.

وقالت لوفاتو "أحد الأسباب الرئيسية التي دفعتني إلى التقدم هو أنني لا ينبغي لي أن أعيش تلك الحياة ثانية".

وأعادت لوفاتو إطلاق مسيرتها الغنائية في حفل توزيع جوائز غرامي العام الماضي، كما غنت النشيد الوطني في مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) 2020 .

وفي الشهر الماضي غنت في برنامج تلفزيوني خاص بمناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن يصدر فيلمها الوثائقي "الرقص مع الشيطان" على موقع يوتيوب في 23 مارس/آذار.