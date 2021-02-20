شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة محذوفة وكلام جريء .. نزار الفارس يعود لإثارة الجدل مع الراقصة أليسار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الإعلامي العراقي نزار الفارس، إثارة الجدل من جديد على الساحة الإعلامية، وتحديدًا بعد لقائه مع الراقصة اللبنانية "أليسار" خلال برنامجه الذى يعرض على إحدى القنوات العربية، وجاء اللقاء مثيرًا للغاية، حيث تعمد الفارس طرح أسئلة جريئة وجارحة على الضيوف، مثلما فعل مع الفنانة رانيا يوسف، التي وقعت ضحية في فخ تلك الأسئلة الجريئة.

وطرح الفارس عدة أسئلة على أليسار، اتهمها فيها بارتدادها عن الدين المسيحى، فضلاً عن استعانتها بالقرآن الكريم قبل صعودها على المسرح، فضلاً عن أزماتها مع المقربين منها، بالإضافة إلى تصريحات أخرى جريئة.

خلال الحلقة راهن الفارس (أليسار) أن تقدم رقصة، وخلال الرقصة يجبر نفسه على عدم النظر إليها، ما دفعها أن تدخل في تلك التحدى، وبالفعل قامت أليسار وارتدت "بدلة رقص" وبدأت في الرقص أمامه، ولكن من شدة أنوثتها وتمايلاها انزعج وقام وترك اللقاء، وخلال الحلقة، أطلع صناع البرنامج على تلك المشاهد، التي ربما قد تسبب أزمات للإعلامي نزار الفارس، خاصة أن هناك بعض القضايا عالقة بينه وبين الفنانة رانيا يوسف، حتى لا يثير الجدل أمام الناس مرة أخرى، ما دفع صناع البرنامج لحذف تلك الرقصة التي ربما تثير صناع المحتوى الإعلامى العربى.

وحصل ”الخليج 365” على مقطع الرقصة المحذوفة، التي حذفها صناع البرنامج من قبل طرحها على السوشيال ميديا.