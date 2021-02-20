شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى زوجة بيومى فؤاد فى "ماما حامل" وتصور فى ديكور مستشفى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة ليلى علوى مشاهدها فى فيلم "ماما حامل" اليوم السبت فى ديكور مستشفى باستوديو المسلمى، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان بيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام وآخرين من النجوم، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد، وتنتقل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

من ناحية أخرى تنتظر ليلى علوى، عرض فيلمها "التاريخ السرى لكوثر" الذى انتهت منذ فترة من تصويره الفترة الماضية، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك فى بطولته زينة ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ولم تحدد الشركة المنتجة له موعد عرضه حتى الاَن.