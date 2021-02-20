بالصور.. أبطال "آل هارون" يبدأون تصوير أول مشاهد الفيلم المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ صناع الفيلم المصري "آل هارون" تصوير أول مشاهد العمل، الجمعة، باحتفالية صغيرة وسط جو من البهجة والفرحة.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الفنانين منهم إيهاب فهمي، منذر ريحانة، عبير صبري، أحمد وفيق، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، وأمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي.







الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ويعد أول تجربة للمخرج والمنتج في مدال السينما.

تدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية، وتم تصوير أول مشهد من العمل داخل فيلا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.





وكانت الشركة المنتجة عقدت جلسات لفريق العمل بمقرها بالدقي، بمحافظة الجيزة، لتصوير ملصق الفيلم، ضمن تجهيز الحملات الدعائية التي ستسبق طرح الفيلم في دور العرض، واستمرت جلسة التصوير ما يقرب من 5 ساعات.



