أزمة بيلاروسيا..المعارضة تدعو للتحقيق في ثروة لوكاشينكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، السبت، مسؤولي إنفاذ القانون السويسريين إلى التحقيق في ثروة الرئيس أليسكندر لوكاشينكو.

وقالت تيخانوفسكايا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، إنها تعتزم السفر إلى سويسرا في مارس/ آذار، حيث سوف تسعى أيضا للقاء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليت، لطلب تحقيق دولي في احتجاز لوكاشينكو سجناء سياسيين.



ونقلت الوكالة عن صحيفة "لوتيمب" السويسرية اليوم السبت أن زعيمة المعارضة تأمل أن تساعد الحكومة السويسرية في تأمين الإفراجعن ناتاليا هيرش وهي مواطنة سويسرية بيلاروسية مزدوجة الجنسية كانت قد تم القبض عليها خلا مسيرة في أيلول/سبتمبر الماضي وتم سجنها .

وأقرت تيخانوفسكايا التي خسرت أمام لوكاشينكو في انتخابات متنازع عليها في أغسطس/ آب، أن مظاهرات المعارضة فشلت في الإطاحة بنظام لوكاشينكو.

وأدى لوكاشينكو الذي يتولى منصب الرئيس منذ 26 عاما، اليمين الدستورية لفترة ولاية سادسة في أيلول/سبتمبر الماضي.

والأربعاء الماضي، استهدفت مداهمات نحو 20 صحفيًا وناشطا في بيلاروسيا، في إطار تحقيق حول الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في 2020 وقمعتها السلطات.

وسبق ذلك الأحد الماضي، أن أطلق مئات الأشخاص في بيلاروسيا من المعارضة، بالونات احتجاجا على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وارتفعت البالونات المملوءة بالهيليوم باللونين الأحمر والأبيض باتجاه السماء في العاصمة مينسك.

وأظهرت صور تم نشرها على موقع "تيلجرام" أن متظاهرين آخرين ساروا في منطقة سكنية، حاملين علم المعارضة الأبيض والأحمر والأبيض.

وكانت المعارضة في بيلاروسيا قد دعت إلى احتجاجات جديدة ضد الرئيس لوكاشينكو.



وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة في نهاية كل الأسبوع منذ أن أعلن لوكاشينكو، الذي قاد البلاد لأكثر من ربع قرن، فوزه في انتخابات 9 أغسطس /آب التي تعتبرها المعارضة مزورة.

