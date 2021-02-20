اعتقالات ومظاهرات.. إسبانيا تشتعل رفضا لسجن مغني الراب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال 4 أشخاص في أعقاب ليلة رابعة من الاحتجاجات العنيفة في إسبانيا للتنديد بسجن مغني راب.

ونزل المتظاهرون إلى الشارع ليل الجمعة السبت، لليلة الرابعة على التوالي، علما بأن الاحتجاجات خرجت في منطقة كتالونيا فقط بشمال شرق إسبانيا، التي ينحدر منها مغني الراب بابلو هاسيل.



وأكد متحدث باسم الشرطة اعتقال شخصين في برشلونة واثنين آخرين في جيرونا (شمال)، موضحا أن ثمانية عناصر أمن أصيبوا بجروح في المواجهات.

بدورها قالت الفرق الطبية إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الحكومة ستتصدى لكل أشكال العنف، و"الديموقراطية ليست إطلاقا مبررا للعنف".

واندلعت التظاهرات العنيفة أولا ليل الثلاثاء بعدما أوقفت الشرطة بابلو هاسل البالغ من العمر 32 عاما، الذي كان يتحصن في جامعة بكتالونيا لتجنب اقتياده إلى السجن، في قضية أثارت المخاوف إزاء حرية التعبير في إسبانيا.





وسجلت أسوأ التطورات الجمعة في برشلونة حيث تجمع قرابة ألفي متظاهر مساء، وسرعان ما شهدت التظاهرة أعمال عنف.

وقام متظاهرون برشق الحجارة والمفرقعات النارية والقناني باتجاه الشرطة، واحرقوا عوائق أقيمت من حاويات قمامة وكراسي مطاعم، وأضرمت النيران في مطعم على الأقل.

كما حطموا العديد من البنوك والمتاجر التي تعرضت للنهب، بحسب الشرطة.

وأوقف أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات، من بينهم 16 ليل الخميس الجمعة في برشلونة وفالنسيا (شرق)، فيما أصيب عشرات الأشخاص بجروح، بحسب السلطات المحلية، من بينهم شابة فقدت عينها ليل الثلاثاء في برشلونة، إثر إطلاق الشرطة أعيرة مطاطية.

والتظاهرات التي بدأت في كاتالونيا لكنها امتدت إلى مدن أخرى من بينها مدريد وفالنسيا وغرناطة الواقعة جنوبا.





وصدرت دعوات إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات السبت في برشلونة ومدريد وبلدتي بامبلونا ولوغرونو وفي مايوركا.

وتسببت المواجهات بخلاف سياسي عمق وشرخا في الائتلاف اليساري الحاكم في إسبانيا الذي يضم الاشتراكيين بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز وحزب بوديموس اليساري المتطرف.