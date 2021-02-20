محتجو "البسفور" بتركيا يدشنون قناة على يوتيوب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دّشن طلاب جامعة "بوغاز ايتشي/البسفور" بمدينة إسطنبول، قناة إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة تشويه القنوات الموالية للنظام.

دّشن طلاب جامعة "بوغاز ايتشي/البسفور" التركية بمدينة إسطنبول، قناة إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون مصدر أخبارهم.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، السبت.

وجاء تدشين هذه القناة في ظل احتجاجات تخوضها الجامعة طلابًا وأكاديميين رفضًا لتعيين مليح بولو، رئيسًا جديدًا للجامعة بقرار من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فضلا عن أن بولو من خارج كادر الجامعة.

وحملت القناة اسم "بوغاز ايتشي تي في" وجاء تأسيسها من قبل طلاب حاليين وخريجيين من الجامعة، وتم بثها على موقعي "يوتيوب" و"تويتر"؛ لتكون نافذة يغطون من خلالها احتجاجاتهم المناهضة للحكومة.





وبدأ طلاب البوسفور أول بث على القناة، بعرض فيديو يظهر خلاله الأكاديميين وهم في إحدى ساحات الجامعة مرتدين الزي الأكاديمي وقد أداروا ظهورهم لمكتب الرئيس الجديد، وهي عادة دأبوا على القيام بها بشكل يومي تعبيرًا عن رفضهم لوجوده.

يذكر أنه على مدار أكثر من شهر، يحتج طلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة البوسفور على تعيين رئيس جديد لها من خارج الجامعة.

الاحتجاجات قابلتها السلطات الأمنية التركية بحملة اعتقال في صفوف الطلاب بعد أن تعرضوا للعنف.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف الرئيس التركي من خلالها إلى السيطرة على الجامعة، حسب الصحيفة.



وكشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة "خاطيء".

كما أن المعارضة التركية أعربت عن إدانتها الشديدة لطريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات الطلابية، مطالبة أردوغان بالتراجع عن القرار، والاعتذار للطلاب.