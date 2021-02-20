شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مكى تتحدى أبطال فيلم "وقفة رجالة" بالرقص على أغنية إخواتى..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة ايناس مكى على تحدى أبطال فيلم "وقفة رجالة" من خلال فيديو على طريقة ترويجهم للفيلم قبل أيام حينما ظهروا خلال فيديو من كواليس العمل أثناء رقصهم على أغنية "اخواتى"، حيث ظهرت خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تيك توك، وكتبت: " تحدي بيومى فؤاد و ماجد الكدوانى وسيد رجب و شريف الدسوقى فى إخواتى".



ايناس مكى

وكان أبطال فيلم "وقفة رجالة" ظهروا فى فيديو شهد رقص كل من بيومى فؤاد وماجد الكدوانى بالإضافة إلى سيد رجب وشريف دسوقى.



ايناس مكى

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.



ايناس مكى خلال صورة من الفيديو

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.