شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى فات مماتش"..لحظات من السعادة لا يمكن نسيانها بين كيم كاردشيان وكانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت الكثير من الصور النجمين كيم كارديشيان وكانى ويست خلال حضورهما عددا كبيرا من الاحتفاليات إضافة إلى قضائهما وقتا مميزا وممتعا معا، اليوم وبالتزامن مع تصدر اسم كيم وكانى المواقع الفنية بعد طلب كيم رسميا الطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست، ننشر عددا من صور كيم كارديشيان و كانى ويست التى تبرز مدى ارتباطهما فى ذلك الحين ورسم السعادة على وجوههما، فقد ظهرت كيم كارديشيان وهى تشارك كانى واحدة من هواياته وهى متابعة مباريات كرة السلة ، فى حين كان يتواجد معها خلال حرصها على حضور عروض الأزياء .

كما يمتلك الثنائى كيم كاردشيان وكانى ويست عددا كبيرا من الصور أثناء تبادلهما القبلات الساخنة فى الحفلات الكبرى والمهرجانات الشهيرة.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان تقدمت بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج وإنجاب 4 أطفال، وهو الخبر الذى تصدر عددا من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "tmz ".