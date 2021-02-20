شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يرتدى خاتم زواجه من كيم كاردشيان رغم طلبها الطلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كانى ويست، زوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، لا يزال يشعر بحب كبير تجاه زوجته رغم طلبها الطلاق رسميًا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ذكر موقع "ديلى ميل"، أن المغنى الشهير شوهد منذ يومين أثناء سيره في مدينة ماليبو وهو يرتدى خاتم الزواج، ولم يخلعه من يديه.



كانى ويست لا يزال يرتدى خاتم الزواج

وأضاف الموقع أنه ورغم اتفاقه مع كيم على إجراءات الطلاق وعيشهما منفصلين منذ عام تقريباً، بناء على ما تم ذكره بالمواقع الأجنبية فإن كانى لم يخلع خاتم الزواج إلى الآن، وهو ما يدلل على تقديره لعلاقة زواج دامت نحو 7 سنوات وأسفرت عن 4 أطفال.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، قد تقدمت بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج وإنجاب 4 أطفال، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "tmz".



كانى ويست

وتطلب كيم كاردشيان حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفال الزوجين الأربعة، بينما تقول مصادر ذات معرفة مباشرة أن كانى ويست على ما يرام مع ترتيب الحضانة المشتركة، وقد أخبرنا أن كيم وكانى ملتزمان بمشاركة الأبوة والأمومة معا، فيما أكدت بعض المصادر أن الزوجين بالفعل قطعوا شوط طويل في التوصل إلى اتفاق تسوية خاص بالممتلكات.

يذكر أن كيم كادرشيان و كاني ويست، يعدا واحد من أهم الثنائيات في العالم حيث كانت تركز وسائل الإعلام الفنية الشهيرة علي ظهورهم دائما إضافة الي القاء الضوء علي الكثير من تفاصيل حياتهما التي تعد مبهرة للملايين، ولم يكن أحد يتوقع أن الثنائي سيلجأ للطلاق خاصة أن جمعتهما قصة حب قوية.