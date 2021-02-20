شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يروج لفيلمه الجديد "ديدو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم كريم فهمي على صفحته الرسمية عبر "إنستجرام" أول صورة لأفيش فيلمه الجديد "ديدو" الذى يجسد خلاله شخصية "عقلة الإصبع" وعلق عليه: ديدو أرجوك لا تفعصني سهوًا شكلها قربت ولا إيه".

وفيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، وأحمد فتحي، وحمدي المرغني، ومحمد ثروت، ورفع الفيلم شعار "أرجوك لا تفعصني سهوًا".

وتدور قصة العمل في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح،

ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث.





من ناحية أخرى حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورته وهو يرتدي البدلة المموهة، للشخصية التي سيجسدها في فيلم السرب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب "رفاعي"، وهو اسم الشخصية التي سيجسدها في كواليس الفيلم المستوحي من أحداث حقيقة

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر خلالها أمرًا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من: شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم ودياب ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.