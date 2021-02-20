شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير يعود للغناء بـ"أنا" من كلماته وألحانه بعد فترة غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الإعلامى أسامة منير من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أنا" من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم ومن المقرر طرحها قريبًا، وقرر تقديم مفاجأة وعودته للغناء مرة أخرى بعد فترة غياب كبيرة.













وكانت آخر أعمال أسامة منير فيلم "ليلة البيبى دول" مع محمود عبد العزيز وتجربة اخرى مع ليلى علوى فى فيلم "كابتن عفت".

وقال الإعلامى أسامة منير مؤخرا أنا بأحسب قراراتى بقلبى، وعانيت من أزمة منتصف العمر، وتعرضت لأزمات صحية، وهي غير موجودة في الأصل؛ بسبب إحساسى أنى كبرت وعندى أعراض صحية، على الرغم أنى ما عنديش حاجة.

وأضاف منير، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أهم قضية من قضايا الحب الخيانة والعلاقات غير الشرعية كثرت، وغياب المودة والتواصل بين الطرفين يؤدى إلى العديد من المشاكل الزوجية.

ووجه أسامة منير، خلال الحلقة، نصيحة بأهمية الاحترام والحب بين الطرفين والحب عطاء واحتواء ورحمة، والمشاكل موجودة دائما.

وأشار إلى أن أغرب المكالمات التى جاءت لى ببرنامج "أنا والنجوم وهواك" متصلة قالتلى أنا رميت نفسى من فوق السطوح وقلتلها وبتكلمينى إزاى.

وأكد منير أن الزوجة يجب أن تقلق لو وجدت زوجها غير مهتم بها، وهناك علامات أن علاقة الحب لن تكتمل ومنها عدم التفاهم وعدم احترام الطرف الاخر .

وتابع منير، أحلامى أن أرى أبنائى فى سلام وخير وبعيد عن كل شر، وأن يكرمنا ربنا برفع البلاء والوباء عن العالم، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

وقال الإعلامى أسامة منير، عن نجاح برنامج "أنا والنجوم وهواك" أنا لا أعرف، ولكن من الممكن أن الناس تنتظر حد يسمع منهم وحصل احترام وحب فى البرنامج.