شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمود الخيامى يحتفل بخطوبته ونجوم الفن يهنئونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الملحن محمود الخيامى بخطوبته، وهنأه عدد من أصدقائه بالخطوبة متمنين له حياة سعيدة، ونشر الخيامى، صورا من حفل الخطوبة، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت خطبتي علي الحبيبة اللي قلبي اختارها وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونكمل طول العمر سوا ويرزقنا البركة وما يحرمناش من بعض"، وهنأه الفنان أحمد جمال بالخطوبة، قائلا:" مليون مبروووك يا حوده يا قمر ربنا يتمم بخير يا حبيبي"، وكتبت له لجين عمران، قائلة:" ألف مبروووووك ربنا يتمم لكم على خير و يسعدكم".







أحمد جمال



لجين عمران

من ناحية أخرى، شارك محمود الخيامي في تلحين أغنية أغنية "كرهتنى في الحب" التي طرحها النجم تامر حسنى في وقت سابق، والأغنية كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن البومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وفي وقت سابق، اعرب الخيامي عن استعداده لمشاركة النجمة شيرين عبد الوهاب في عمل فنى، حيث قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت بتفرج علي برنامج تخاريف للصديقة وفاء الكيلاني وكانت مستضيفة الغالية شيرين عبد الوهاب.. كانت بتسألها وفاء مين من الملحنين تاخديه معاكي في الميكروباص وقالت مش حاسة إن فيه ملحن واخد شيرين هدف وبيشتغل ومركز عشانها!.. أنا مش معاكي يا شيري.. انتي بس تشاورى وأول الناس الخيامى".