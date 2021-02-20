شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقائق تعرف عليها فى عيد ميلاد ريهانا الـ33 ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ريهانا" واحدة من أهم و أشهر نجمات الغناء فى العالم ، حيث استطاعت النجمة الشهيرة أن تفرض موهبتها الساحرة على الساحة الغنائية ليس بموهبتها فقط لكن أيضا بفضل ذكائها فى الوقوف على كل تفاصيل أعمالها، واحتفالا بعيد ميلاد النجمة العالمية ريهانا نكشف عددا من الأسرار التى قد لا يعلمها الكثيرون من محبيها و عشاقها، أولها أن ريهانا فازت بتسعة جوائز جرامى.

كما قررت المطربة العالمية استثمار نجاحها الموسيقى بشكل مختلف وأطلقت خطوطا شاملة للماكياج والأزياء حققت من خلالها مكاسب طائلة.

كما لا يعلم الكثيرون أن أغنية "Umbrella " التى قدمتها ريهانا وحققت نجاحا مذهلا بين عشاقها ومحبيها تم تأليفها من أجل النجمة العالمية بريتنى سبيرز.

يبدو أن ريهانا بدأت الاهتمام بعالم الجمال منذ سن مبكر ، حيث فازت ريهانا فى مسابقة "ملكات الجمال " التى أقيمت فى المدرسة الثانوية .



ريهانا (1)



ريهانا (2)