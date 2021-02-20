شكرا لقرائتكم خبر عن سنبل وزيبة.. محمد صبحى يسترجع ذكريات العمل مع سماح أنور بصورة من 34 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان الكبير محمد صبحى، ذكريات العمل مع الفنانة سماح أنور، حيث عملا سويا من خلال مسلسل "سنبل بعد المليون" الذى عرض عام 1987، ثم التقيا مرة أخرى من خلال أحداث الجزء الثامن من مسلسل "يوميات ونيس"، الذى كان بعنوان: "ونيس والعباد وأحوال البلاد" وعرض عام 2013.



محمد صبحى وسماح أنور "سنبل وزيبة"

ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية، صورتين مع الفنانة سماح أنور، الأولى من مسلسل "سنبل بعد المليون" وأخرى من يوميات ونيس، علق عليهما، قائلا: "سنبل وزيبة 1987.. ونيس وشيراز 2013".



ونيس وشيراز

ودائما ما يحرص الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة جماهيره ذكرياته الفنية والأسرية بين الحين والآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى صور محمد صبحى تفاعلا كبيرا من جماهيره ومطالبات باستمراره فى التواصل مع محبيه على السوشيال ميديا، ونشر محمد صبحى مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، صور من ذكريات مسلسل "رحلة المليون" الذى جسد فيه شخصيته الشهيرة سنبل.

وعلق الفنان الكبير محمد صبحى على الصور التى شاركها مع الجمهور، بقوله "جاااااااااى... من كواليس رحلة المليون 1984"، وذلك فى إشارة إلى أشهر مقولاته خلال أحداث المسلسل الشهير.