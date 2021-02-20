شكرا لقرائتكم خبر عن والدة رضوى الشربينى تطلب رؤيتها بعد تدهور حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، والمتواجدة حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المعادى على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعى داخل العناية المركزة.

وعلى الفور أخطر الطبيب المعالج ابنتها رضوى الشربينى بهذا المطلب، وعلى الفور بدأت الإعلامية الشهيرة فى الذهاب حاليا لوالدتها، رغم إصابتها هى الأخرى بفيروس كورونا.

ويقوم الطبيب المعالج لـ والدة رضوى الشربينى حاليًا بحقنها ببلازما متعافين من كورونا أملاً فى استقرار حالتها الصحية، التى تدهورت بشكل سريع دون مقدمات.

كانت الإعلامية رضوى الشربينى قد أصيبت بـ كورونا، بعدما أجرت التحاليل المطلوبة عقب شعورها بأعراض الفيروس، وبدأت بالفعل فى عزل نفسها عن بناتها وأسرتها، وازدادت الأزمة بعدما أصيبت والدتها هى الأخرى بكورونا، وكذلك شقيقها، مما جعل رضوى تعيش في حالة نفسية سيئة.