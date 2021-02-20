بالصور| عبير صبري ومنذر رياحنة يحتفلان بانطلاق تصوير "آل هارون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المنتج حسني محمود على الاحتفال بانطلاق تصوير فيلمه الجديد "آل هارون" بحضور عدد كبير من صناع العمل، وذلك في أول يوم تصوير.

وجمعت مشاهد اليوم الأول كل من الفنان منذر رياحنة وعبير صبري ومحمد عز وأحمد عبدالله محمود وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل .

وخلال الاستراحة جمع المنتج حسني محمود أبطال الفيلم والقائمين على الإنتاج من بينهم محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، والمشرف العام على الإنتاج محمد كمال، المدير العام لشركة مومنت برودكشن، وذلك لتقطيع "تورتة" الاحتفال ببدء تصوير المشاهد الأولى من فيلم "آل هارون"، واستمر الحفل ما يقرب من ساعة، استأنف النجوم بعده التصوير .

الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية .

آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني للمنتج حسني محمود، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي، عبير صبري، أحمد وفيق، ومنذر رياحنة، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي والفنان حمدي هيكل.