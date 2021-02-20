رانيا يوسف تعلق على تصريحات تامر أمين عن أهل الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة رانيا يوسف التحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات، وذلك ردا منها على تصريحات الإعلامي تامر أمين عن أهل الصعيد.

وكتبت رانيا عبر حسابها على تويتر: "(هدى شعراوي - المنيا - صعيد مصر)، (ثريا حلمي - المنيا - صعيد مصر)، (سامية جمال - بني سويف - صعيد مصر)، (سناء جميل - المنيا - صعيد مصر)، (كريمة مختار - أسيوط - صعيد مصر) (الدكتورة عواطف عبدالرحمن - أسيوط - صعيد مصر).. تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات".

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف يشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على كلماته.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.