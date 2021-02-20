أول حب وزواج مرتين وسبب انفصالها عن والد ابنها.. تصريحات سميرة سعيد لـ"السيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حلت الديفا سميرة سعيد ضيفة على برنامج "السيرة" أمس، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني.

خلال الحلقة تحدثت سميرة سعيد عن زيجاتها، قصص الحب التي تعرضت لها في حياتها.

في هذه السطور نعرض لكم أبرز تصريحات سميرة سعيد:

- أول حب في حياتي كان عندي 5 سنين واسمه "عتمان" وكان جاري وكمان بيروح معايا المدرسة.

- حبيت واحد في بلجيكا، وقت ما حضرت حفل زفاف شقيقي.

- أول جوازة ماكنش الأهل كلهم موافقين عليها.

- ثاني جوازة ليا كانوا أهلي موافقين.

- جوازي من هاني مهنا استمر 4 سنين.

- نادرًا جدا ما أتكلم عن طلاقي من هاني مهنا، الجواز ليه خصوصيته والطلاق أيضَا.

- اتجوزت مصطفى النابلسي 1994 وبعدها بعام ولدت ابني شادي.

- ما قلتش لحد إني انفصلت عن مصطفى النابلسي لأن في رابط أبدي بيننا.

- انفصلت عن مصطفى علشان هو كان عايش في أمريكا وأنا في المغرب.

- أولاد مصطفى النابلسي بعتبرهم أولادي.

- أنا عمري ما حسيت بالغربة في مصر.

- طول الوقت عندي حلم لأخر نفس في حياتي.

- أنا مش وحيدة.

- مصر فيها حب وود وعطاء ما شفتهوش في أي مكان تاني.

- يوم ما أكون حاسة إني مش قادرة أكون زي الأول مش هسيب حد يقولي كدة، والزمن رحلة قصيرة وعلى قد ما نقدر نعديها بسلام وحب.

- سيرتي ههديها لكل الناس اللي مهتمين باللي عملته في حياتي بعد سنوات، ويا ريت الناس تسمع سيرتي من خلال غنايا، وهو ده كينونتي ووجودي، والكلمة اللي هقولها لكل الناس افتكروني.