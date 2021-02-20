كندة علوش: "اللي مش بيحس بوجع الناس شخص يسبح في مية البطيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة كندة علوش، على أهمية تكاتف الجميع في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها مؤخرًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، والذي أثر على الأوضاع الاقتصادية.

وكتبت كندة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها ما بين كورونا ووضع اقتصادي صعب، وناس شغلها اتضرر وناس تانية كتير فقدت أشخاص غاليين عليها.. الحقيقة إن اللي مش بيحس بوجع وتعب الناس مهما كان وضعه أو ظروفه وحتى لو كان هو شخصياً مرتاح، هو شخص بيسبح في مية البطيخ".

جدير بالذكر أن كندة علوش عادت مؤخرًا للعمل بعد فترة توقف منذ ولادة ابنتها حياة، وقدمت واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي حملت اسم "ضي القمر".