خاص| محمد مهران شقيق روجينا وأمير كرارة وصديق محمد إمام في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يخوض الفنان محمد مهران دراما رمضان المقبل بـ ٣ أعمال درامية مختلفة.

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بمسلسل "نسل الأغراب" دور شقيق أمير كرارة، بينما يجسد في مسلسل "النمر" دور صديق وصاحب محمد عادل إمام.

وأضاف، أن ثالث أعماله الدرامية التي يشارك بها في رمضان المقبل هو مسلسل "بنت السلطان" الذي يجسد من خلاله دور شقيق الفنانة روجينا خلال الأحداث الدرامية للعمل.

وعرض مؤخرا لمحمد مهران مسلسل "لؤلؤ" الذي كتب السيناريو والحوار له، وخاض بطولته: مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبي وعدد من الفنانين.

مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سامي.

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندا موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر ، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين وسيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل "النمر" بطولة: محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبدالله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.