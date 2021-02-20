محمد رمضان يحتفل بوصول حسابه على إنستجرام لـ 17 مليون متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول حسابه على موقع "إنستجرام" 17 مليون متابع.

نشر "رمضان" صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله، الانستجرام بتاعي وصل 17 مليون متابع، شكرا لكل حد".

ومن ناحية أخرى يواصل رمضان تصوير مشاهده في مسلسل"موسى"بطولة: عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.