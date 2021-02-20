ما سبب وجود نادين نسيب نجيم في دبي؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلادها، ومؤخراً نشرت سلسلة صور عبر “إنستغرام” من دبي، وتساءل متابعيها عن سبب وجودها في دبي.

وعلم موقع “الفن” أن سبب وجود نادين هناك هو تصوير حلقة خاصة من برنامج “كاربول كاريوكي” مع الإعلامي وسام بريدي على قناة دبي، والذي يطل الفنان اللبناني راغب علامة في أولى حلقاته لهذا الموسم.

يُذكر أن نادين وجهت مؤخراً رسالة إلى متابعيها تناولت فيها موضوع الثقة في النفس، وذلك في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت :”قمة الثقة أن تصمت عندما يستهزئ بك الآخرون! لأنك تعرف من أنت ومن هم”.