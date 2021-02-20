جزء جديد من مسلسل "لؤلؤ".. الأحداث أكثر تشويقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة الفنانة المصرية مي عمر، عن بدء التحضير للجزء الثاني من العمل.

وأوضحت الشركة المنتجة، أن "صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، للتمهيد للجزء الثاني من العمل، الذي ستكون أحداثه أكثر تشويقا".



وكشفت مي عمر، أنه من المحتمل أن يكون هناك جزء جديد من مسلسل "لؤلؤ" الذي كان يُعرض عبر شاشة قناة "ON" المصرية.

جاء ذلك من خلال حساب مي على موقع "أنستقرام"، حيث سألها أحد المتابعين عن الجزء الثاني من العمل، حيث كتب: "لؤلؤ ما شاء الله ناجح جدًا.. هايكون فيه جزء ثاني؟"، لترد مي عمر قائلةً: "احتمال".





وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة "ON"، وهو من قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولته مي عمر، وأحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وهدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، وحمدي هيكل وملك أحمد زاهر.