وفاة الفنان محمد وهيب.. وديانا كرزون تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة ديانا كرزون، منذ قليل، عن وفاة الفنان الأردني الكبير محمد وهيب بعد معاناة مع المرض.

ونشرت "ديانا" صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "الفنان الأردني محمد وهيب في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك".

بحسب ما ذكرته صحف أردنية، نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، الفنان الراحل، مؤكدا أنه أحد أبرز أعمدة المؤسسين والمتميزين في مشواره الفني وعلى كل الأصعدة.

وقال الخطيب، في بيان صحفي: "نعزي عائلته وأهله ومحبيه والزملاء متضرعين لله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته" .

يذكر أن الفنان الكبير محمد وهيب هو مطرب وملحن أردني ولد في مدينة القدس، ويعتبر من المخضرمين الذين عاصروا أجيال الفنانين الكبار مثل فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ.

ودرس وهيب الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين، وهو ممن ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله وبعدها في عمان.