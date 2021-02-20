"الحالة حرجة".. تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت جيلان عاصم ابنة شقيقة والدة الإعلامية رضوى الشربيني، عن تدهور حالة خالتها الصحية بعد دخولها العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت "جيلان" عبر حسابها على فيسبوك: "نحن لا نملك إلا الدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك يا خالتو هالة ويعافيك من كل سوء، برجاء الدعاء المكثف بإخلاص وصدق بالشفاء العاجل، خالتو هالة على جهاز التنفس الصناعي في رعاية العزل.. كورونا.. الحالة حرجة.. أرجوكم الدعاء".

وكان الإعلامي خيري رمضان، أعلن مؤخرا عن إصابة المذيعة رضوى الشربيني، بفيروس كورونا المستجد، عبر برنامجه بفضائية "القاهرة والناس"، مؤكدا أنها أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.