الحلفاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي والزمالك في رحلتيهما لتنزانيا والسنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على توجيه رسالة للاعبي النادي الأهلي والزمالك في رحلتيهما إلى تنزانيا والسنغال.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه على تويتر: "‏الأهلي في تنزانيا والزمالك إلى السنغال.. بالتوفيق يا أبطال.. في حفظ الله ورعايته.. وتعودون معافين غانمين بإذنه تعالى".

ووصلت بعثة الأهلي تنزانيا مساء الجمعة استعدادا للقاء سيمبا في ثاني جولات دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

فيما تسافر بعثة الزمالك اليوم السبت إلى السنغال، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.