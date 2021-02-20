"عمري ما حسيت بالنجومية ولا أذيت حد".. أبرز تصريحات صلاح عبدالله لـ"واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حل الفنان القدير صلاح عبدالله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المعروض على قناة "الحياة" وشاركته في إدارة الحوار دينا صلاح عبدالله.

ونستعرض لكم أبرز ما قاله صلاح عبدالله بالجزء الأول من الحلقة في التقرير التالي :

- "من أصعب اللحظات عندما شاركت في مسلسل (سنبل بعد المليون)، والحمد لله نجح بشدة، ولكن الظروف المادية كانت صعبة والأجر كان ضعيفا وكنت متزوجا".

- "عندما حملت زوجتي بدنيا ابنتي الكبرى، كانت الأمور المادية صعبة، وشاركت في بعض الأعمال حتى لو أنني لم أكن راضي عنها، وزوجتي باعت شبكتها عشان أجيب التليفون الفوري عشان أستقبل أوردرات السينما".

- "الشيء الوحيد الذي بدأته وكملته في مشوار حياتي هو التمثيل، وأحمد الله لأني أعشق التمثيل، وربنا أنعم عليا بأكثر مما أستحق، وكان عندي العديد من الهوايات الأخرى منها لعب الكورة والشطرنج، والشعر أعتقد أنني أكتب كلمات قريبة من الشعر ولكنها ليست شعرا بمعناه المهني، وهي كلمات تأتي في مخيلتي وأكتبها".

- "كتبت تترات مسلسلات وخليت محمود مرسي قام بالغناء في (أبو العلا 90) ، والمخرج الكبير محمد فاضل اتصل عليا وكان يريد مني أن أكتب الأغنية، وذهبت إلى هاني شنودة لتلحين الكلمات وبالفعل قام العملاق محمود مرسي بغنائها بمسلسل أبو العلا 90، وهي المرة الوحيدة التي قام محمود مرسى بالغناء فيها".

- "عشت ببولاق، أولاد البلد الجدعان، وأخي الكبير عند وفاته أصر على الذهاب إلى بيت العيلة ببولاق، والجيران هناك وقفوا مع أخي وقفة ولاد البلد.. أوردرات الشغل في بداية حياتي كانت بتيجيلي عند عم ابراهيم النجار في بولاق".

- "شخصيتي بفيلم (الفرح) وجعتني جدا، وسببت لي ألم شديد لدرجة إني قلت يا رب صلاح عبدالله لا يكون صلاح وردة، وأنا أشاهد عددا كبيرا من الفنانين والشهرة معاهم في فترة من عمرهم وفي أوقات أخرى تذهب الشهرة ويعانون من الضائقة المالية".

- "اتألم بشدة من غياب بعض الزملاء عن المشاركة في الأفلام.. طوال 40 سنة أقوم بالتمثيل ودائما أجد زملاء يعانون من قلة الأعمال، ولكني دائما أطالب الجميع بالسعي، وربنا هو الرزاق".

- "لما بقوم بأداء شخصية قوية مثل مسلسل ذئاب الجبل بلاقي نفسى بقعد فترة بدون شغل".

- "عادل إمام كان بيقول لي مصطلح قوة الربط وأهمية التواصل دائما على الساحة الفنية، ولكني لا أستطيع أن أتواصل بشكل دائم لأن لي أسرة وظروف خاصة".

- "الراحل عزت العلايلي هو من أقرب الفنانين إلى قلبي، وعشنا حياة طويلة معا، وهو نجم كبير جدا وله مسيرة فنية مختلفة، وأنا فخور بأنني تكرمت في مهرجان الإسكندرية في دورة حملت إسمه".

- "المنتج ممدوح الليثي اتصل بي أثناء تصوير فيلم (الدادة دودي) وكان هو رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأصر على حضوري لاستلام جائزة بالمهرجان".

- "اتذكر موقف رائع للفنان الكبير محمود حميدة وحديثه عني بالمهرجان، وقال إن صلاح عبدالله فنان كبير وهو يعطي انطباعا ومعنى مصر وأهل مصر".

- "هناك أكثر من لقب محبب لي منهم عم صلاح عبدالله، والفنان القدير".

-" أول موقف حصل لي في فيلم (دم الغزال) مع وحيد حامد وإصراره على كتابة الفنان القدير صلاح عبدالله على تتر الفيلم، وأنا عمري ما حسيت بالنجومية، وأنا ممثل، ولا أشغل بالي بالألقاب".

- "لقب (صاصا) من اختراع ياسمين عبدالعزيز، و(عم صلاح) اختراع غادة عادل".

- "الإعلامى الكبير مفيد فوزي أبلغني أنه نفسه يطلع معايا ببرنامج (سطوح عم صلاح)".

- "الفنان محمد رياض دايما يقولي نفسي أقابل حد مش بيحبك، وبصراحة معنديش رغبة الانتقام من حد".

- "بحمد ربنا على محبة الناس لي في كل مكان، وعمري في حياتي ما أذيت حد، ولا اتكلمت وحش عن حد".