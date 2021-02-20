نقل الفنان مشاري البلام للعناية المركزة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلن الفنان والمخرج الإماراتي حبيب غلوم، عن نقل الفنان مشاري البلام إلى العناية المركزة، وذلك بعد أيام من دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشر "غلوم" صورة لمشاري عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يا رب سترك ولطفك يا رب في أخونا الفنان مشاري البلام في العناية بسبب كورونا اللعين.. نسأل القدير أن يأخذ بيده ويقويه ويقومه بالسلامة، يا رب العرش العظيم".

وكان الفنان الكويتي مشاري البلام، أعلن مؤخرا عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لا تنسوني من دعاكم.. الحمد لله على كل حال ومشكورين أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال.. وكل اللي صار أثناء التطعيم إنصبت بكورونا.. قدر الله وما شاء فعل، وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

يذكر أن مشاري البلام يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "درب الهوى" من إخراج حمد سعيد البدري، وقصة فاطمة حسين، وسيناريو حوار دخيل عبيد النبهان.