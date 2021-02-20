سلطان عيسى: راشد الماجد ونوال الزغبي وفايز السعيد أثنوا على جمال صوتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 فبراير 2021 01:34 مساءً - قدمت منصات "السوشال ميديا"، أخيراً، عديداً من المواهب السعودية الشابة، لا سيما في مجال الغناء والموسيقى، الذين أثبتوا أنفسهم، وحصدوا الإعجاب، محلياً وعربياً.

ويبرز من هؤلاء الموهوبين الفنان السعودي سلطان عيسى، فعلى الرغم من صغر سنِّه، إلا أنه استطاع تحقيق نجاحاتٍ فنية لم يحققها كثيرٌ ممَّن سبقه في الدخول لهذا المجال، حتى إن عدداً من الفنانين العرب توقَّعوا له مستقبلاً باهراً، وأن يضع بصمةً مهمة في المجال الفني. "الخليج 365" التقت سلطان عيسى، وحاورته في مشواره الفني، وأبرز العوائق التي واجهته، وكيفية تخطيه لها.

بدايةً، عرَّفنا على نفسك، وهل ستتخذ الفن مهنةً مستقبلاً؟

سلطان عيسى، أبلغ من العمر 21 عاماً، أعشق الفن منذ الصغر. بدايتي الفنية كانت عام 2017، ودخلت المجال بدافعٍ من حبي للغناء، وإن شاء الله، سأستمر في هذه المهنة مستقبلاً، وأضع بصمتي الفنية المميزة.

هل واجهت معارضةً من أسرتك أو محيطك عندما دخلت المجال الفني؟

نعم. مثل أي عائلةٍ، كانوا يتخوَّفون من هذه الخطوة، لكن حينما اكتشفوا مدى حبي لدخول المجال، والغناء، انقلب هذا الخوف إلى دعمٍ وتشجيعٍ على الاستمرار.

كيف يعرف الفنان إمكانات صوته، ومَن أول مَن أخبرك بجمال صوتك؟

هذا الأمر موهبةٌ بالدرجة الأولى، وكل فنانٍ يعرف إمكانات صوته بإحساسه، والحمد لله، تلقيت الدعم والتشجيع من الجميع، لا سيما من أصدقائي وعائلتي الذين أبدوا إعجابهم بصوتي، وساعدوني على إيصال فني.

كيف تطوِّر من إمكانات صوتك؟

عبر إقامة جلساتٍ مع عدد من الفنانين، وغالباً ما تكون عبارةً عن "دندنة" أكثر من كونها تدريباً، ونستخدم فيها آلات موسيقية متنوعة.





تجربتي الأولى

الفنان السعودي سلطان عيسى



شاركت في عددٍ من المهرجانات، حدِّثنا عن شعورك عند الوقوف على المسرح للمرة الأولى في أوبريت "مهرجان الصقور عيون المملكة"؟

هذه التجربة كانت الأولى لي على مسرحٍ غنائي، وبهذه المناسبة أشكر شركة بنش مارك، وشركة Luxury على اختيارهما لي. يومها شعرت بالفخر كونها كانت تجربتي الأولى، واستمتعت فيها كثيراً، وشكَّلت تحولاً كبيراً في مسيرتي.

كيف تستعد للصعود إلى خشبة المسرح؟

أسترخي، وأحاول أن أصفِّي ذهني قبل الصعود إلى المسرح، وأتوكل على الله تعالى.

ذكرت سابقاً أنك كنت تعمل على أغنيتك الأولى "لا تروح" قبل خمس سنوات، ثم أخذها فنانٌ آخر لكنها عادت إليك، كيف حدث ذلك؟

وصلني نصُّ الأغنية من الشاعر قبل فترةٍ طويلة، لكنني لم أعمل عليه بشكلٍ جدي لرغبتي في التفرغ له، وإصدار الأغنية بما يناسب الكلمات، لذا كان من الطبيعي أن يقدم الشاعر نصَّه إلى فنانٍ آخر، وحينما أعلمته بعملي على الأغنية، أخبرني بأنه أعطى النص لذاك الفنان، لكنه حينما سمع الأغنية بصوتي وصوت الفنان الآخر، قرَّر منحي حق غناء كلماته.

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بماذا انعكست مشاركتك في برنامج المواهب The talent على مسيرتك الفنية؟

الفنان السعودي سلطان عيسى



كانت تجربةً جميلةً جداً على الرغم من أن البرنامج لم يأخذ حقه كاملاً بسبب عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وعدم بثه على أي قناة تلفزيونية مثل بقية برامج المواهب.

صِف لنا شعورك حينما تم اختيارك ضمن ثلاثة متسابقين لغناء "ميدلي أغنيات راشد" أمام الفنان راشد الماجد، وماذا قال لك حينما سمع صوتك؟

شعورٌ جميلٌ لا يوصف. بعد أن انتهيت من الغناء أمام الفنان راشد الماجد جاء إلي في صالة الطعام، وقال لي: "أنت فنانٌ، وجاهز. ما شاء الله عليك وعلى صوتك. أنا سأتذكرك جيداً في المستقبل". وقد أسعدني هذا الأمر كثيراً.

هل تفكر في المشاركة ببرامج أخرى للأصوات مستقبلاً؟

كلا، لا أعتقد أنني سأفعل ذلك، لأنني بدأت مشواري الفني بإصدار أعمالٍ خاصة بي، وكل ما أركز عليه الآن هو طرح مزيدٍ من الأغنيات في موقع يوتيوب.

ما جديدك الفني الذي تعمل عليه الآن؟

أحضِّر الآن لأعمالٍ "دسمة"، سأعلن عنها قريباً بإذن الله.



أحبُّ اللون الكلاسيكي



كيف تختار أغنياتك، وما الذي تحرص عليه، وهل تتقيَّد بمعايير معينة؟

أحرص على اختيار مؤلِّفٍ مميَّز، وكلماتٍ تطرح مشكلةً اجتماعية مثلاً، أو أمراً هادفاً، وأحبُّ اللون الكلاسيكي كونه يناسب جميع الأذواق، وأركز على اللحن بأن يكون قريباً من قلبي والمستمعين.

احترفت الغناء بالمصرية والخليجية، هل هناك لهجةٌ ما تفكر في إصدار أغنياتك بها مستقبلاً؟

بعد غنائي باللهجتين الخليجية والمصرية، ربما حان الدور على اللهجة اللبنانية.

ما الصعوبات التي تواجه الفنانين الشباب اليوم عند دخول المجال؟

صعوبات كثيرة، لا سيما في الإنتاج الفني، ودعم الأهل والأصدقاء.



أتقبَّل جميع الآراء

الفنان السعودي سلطان عيسى



"السوشيال ميديا"، ما دورها في نشر موهبتك؟

مواقع التواصل الاجتماعي هي الأساس لنشر الموهبة، والتعريف بها، والوصول إلى أكبر قاعدةٍ جماهيرية.

وجِّه كلمةً لأكثر شخصٍ دعمك في مسيرتك الفنية؟

الإعلامي فيصل الزهراني، من كل قلبي، أتمنى لك التوفيق في حياتك ومسيرتك المهنية.

كشفت عن حبك للفنانَين عبدالمجيد عبدالله ورابح صقر، ما الذي تعلمته منهما فنياً؟

قوة الأداء، وجودة الاختيارات الغنائية، والثبات والثقة في النفس أثناء الوقوف أمام الجماهير، والنجاح المستمر.

فنانٌ تحلم بأن يجمعك به عملٌ غنائي؟

الفنان إسماعيل مبارك.

ما رأي الفنان إسماعيل مبارك في صوتك؟

أنا واحدٌ من جماهيره، ولم أكتشف إعجابه بصوتي إلا بعد أن نشر مقطعاً من أغنيتي "لا تروح" على حسابه الشخصي في إنستغرام، وعلَّق بكلامٍ جميلٍ عليه، وهذه شهادة أفتخر بها.

أثنت الفنانة نوال الزغبي على صوتك، ماذا قالت؟

قالت: إنني "مهضوم" كثيراً، وقريبٌ للقلب، وأتمتع بكاريزما وصوتٍ جميلين. وهذه أيضاً شهادة أعتز بها، لأنها من فنانة كبيرة لها مكانة عالية في الوسط الفني العربي.

مدحك أيضاً الملحن فايز السعيد، ماذا قال عن صوتك؟

أبدى إعجابه بصوتي قائلاً: "أطربتني".

رأي سلبي، أو إيجابي، سمعته عن صوتك وبقي في ذاكرتك؟

أي شخصٍ يسمع صوتي، يهمني معرفة رأيه به، لذا أتقبَّل جميع الآراء على الرغم من أنني في بداياتي. سابقاً كنت أتأثر بالآراء السلبية، لكن بعد وقوفي على مسارح كثيرة، صرت أهتم بجميع الآراء وأتقبَّلها، وإن كانت سلبية، فالرأي السلبي يساعدني في تطوير نفسي.

الغناء في المطاعم والحفلات الخاصة، ماذا يكسب منه الفنان؟

بصراحة، هو رزقٌ لأي فنان.

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