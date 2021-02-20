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بالفيديو.. ردة فعل ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

المستشارة أنغيلا ميركل

التقطت عدسات الكاميرا ردة فعل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة عقب كلمتها أمام البرلمان الألماني.

وحصد مقطع الفيديو المصور ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ميركل تلقي كلمتها أمام البرلمان الألماني يوم 11 فبراير/شباط، واضعة كمامتها أمامها لتنهي كلمتها وتذهب للجلوس في مقعدها، فتفاجأ بنسيانها الكمامة على منصة التحدث.

وهرعت ميركل إلى العودة إلى المنصة مرة أخرى لتضع الكمامة في مشهد طريف.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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