فن ومشاهير

سميرة سعيد تكشف عن تعرضها للتحرش

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كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

سميرة سعيد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتصاريح سميرة سعد النارية مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة”. وكشفت سعيد في حديثها عن تعرّضها لمواقف تحرّش.

وقالت: “كان بيحصل لي معاكسات عادية وطالما مفيش استجابة الموضوع بينتهى خلاص”. ولكنها استرجعت حادثة تعرّضها للتحرّش، وقالت: “كان تحرشاً لفظياً على يد مجموعة من الشباب ولكني نجحت بالهروب منهم”.

وأضافت سميرة سعيد: “تكرّر اللفظي من قبل رجل مسنّ ولكن صديقتي تصدّت له”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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