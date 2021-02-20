سميرة سعيد تكشف عن تعرضها للتحرش

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتصاريح سميرة سعد النارية مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج “السيرة”. وكشفت سعيد في حديثها عن تعرّضها لمواقف تحرّش.

وقالت: “كان بيحصل لي معاكسات عادية وطالما مفيش استجابة الموضوع بينتهى خلاص”. ولكنها استرجعت حادثة تعرّضها للتحرّش، وقالت: “كان تحرشاً لفظياً على يد مجموعة من الشباب ولكني نجحت بالهروب منهم”.

وأضافت سميرة سعيد: “تكرّر التحرش اللفظي من قبل رجل مسنّ ولكن صديقتي تصدّت له”.