شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد 3 قصص حب وخطوبة وجوازتين من الطفولة لصباها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الديفا سميرة سعيد من أبرز النجمات اللاتى يعشقها الجمهور المصرى والعربى، وذلك لتميزها في انتقاء أغنياتها والعمل على تطوير وتجديد أعمالها بما يتناسب مع المجتمع، ولديها دقة في اختيار الكلمات والالحان التي ستتغنى بها، ولكل فنانة جانب شخصى لا يعرفه الكثير وهو ما كشفته النجمة سميرة سعيد أثناء استضافتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، والتي يمكن أن نسلط الضوء عليها خاصة قصص الحب والزواج التي عاشتها الديفا منذ طفولتها حتى صباها.

وقالت الديفا سميرة سعيد، أول حب كان عندى 5 سنين وكان اسمه عتمان وساكن جنبنا وكنا نروح لغاية المدرسة ماسكين ايد بعض، بس شكلها كانت من طرف واحد ومكنش هو حاسس بحاجة".

وأضافت سميرة سعيد، تانى حب ليا كان من شخص بلجيكى لما حضرت فرح أخويا أنيس في بلجيكا، بس برده شكله كان حب من طرف واحد.



سميرة سعيد ووفاء الكيلانى

وتابعت سميرة سعيد، ثالث حب ليا كان في فترة المراهقة حب ميؤوس منه اللى هو مستحيل، عشان هو كان صغير وانا لسه بدرس وهو بيدرس ومحصلش لقاء وكان كله في الاحلام كنت عايشة بحب مع نفسى وعلى نفسى



الديفا سميرة سعيد

أما عن الخطوبتى قالت سميرة سعيد، اتخطبت لشاب مغربى سنتين ولكن سيبنا بعض لأن العلاقة لم تكن متكافئة في الفكر والثقافة وكنت أنضج منه بكتير، فمكنش ينفع نكمل سوا.



سميرة سعيد

وعن الزواج قالت سميرة سعيد، تزوجت مرتين الأولى لم يكن بموافقة كل الأهل وكان من الموسيقار هانى مهنا عام 1990 وانفصلنا بعد 4 سنوات



النجمة سميرة سعيد

أما زواجى الثانى كان بموافقة الأهل من مصطفى النابلسى والد ابنى شادى، وتزوجته عام 1994 بعد انتهاء العدة من زوجى الأول هانى مهنا، وانفصلنا بعد 4 سنوات تقريبا، ولكن يربطنا علاقة طيبة واحترام متبادل لأنه رجل طيب وحتى الانفصال كان بسبب ظروف الحياة لأن هو عايش في أمريكا وأنا عايشة في المغرب.