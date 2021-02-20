شكرا لقرائتكم خبر عن عمر حسن يوسف يحتفل بعيد زواج والده ووالدته شمس البارودى بصورة من حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمر حسن يوسف، ابن الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس الباردوى، بعيد زواج والده ووالدته، وذلك بنشر صورة قديمة من حفل زفافهما، وهى الصورة التى شاركها مع متابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".



حسن يوسف

وظهر الفنان حسن يوسف يرتدى بدلة كلاسيكية، وكرافته خضراء، فيما أطلت الفنانة شمس البارودى، بفستان الزفاف الأبيض المزين بوردة حمراء.



شمس الباردوى

وسبق أن قال الفنان حسن يوسف، إن علاقته بزوجته شمس البارودى بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها "اتأخرتى ليه يا شمس"، فانفعلت عليه قائلة "مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمنى ويسألنى المخرج أو المنتج"، ولم تذهب شمس البارودى للتصوير ولم تكمل الفيلم، ليلتقيا للمرة الثانية فى فيلم "حكاية 3 بنات"، وبعده فيلم "رحلة حب" الذى تم تصوير مشاهده فى سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودى، وهناك بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجا فى فبراير 1972، واشتركا فى بطولة عدد كبير من الأفلام.

واعتزلت الفنانة الجميلة شمس البارودى فى عز مجدها وشهرتها وشبابها بعد أداء العمرة عام 1982 وقررت الابتعاد عن الأضواء والتفرغ للعبادة ولأسرتها وزوجها وأبنائها، حيث تزوجت الفنان الكبير حسن يوسف وأنجبت منه أبنائها الأربعة ناريمان وعمر ومحمود وعبدالله، ورفضت كل المغريات للعودة للأضواء من جديد.