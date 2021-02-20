هل طلبت كيم كارداشيان الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست؟

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

ذكر موقع (تي.إم.زي) لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي أمس الجمعة أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت رسميا الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.



وأكد ممثل لكارداشيان (40 عاما) أنها قدمت طلب الطلاق بالفعل.

ونقل (تي.إم.زي) عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة.

ولم يرد ممثل عن ويست على طلب للتعقيب بعد.

ونقلت فارايتي عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق أمس الجمعة.

يأتي طلب الطلاق بعد شهور من شائعات عن خلافات كبيرة بينهما قد تفضي إلى الانفصال.