شكرا لقرائتكم "سيلڤي" في Emily In Paris: هكذا اختاروني رغم كبر سني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في لقاء حصري للمنطقة العربية خصصت إحدى بطلات المسلسل Emily In Paris الممثلة الفرنسية Philippine Leroy Beaulieu لقاء مع "العربية" تحدثت خلاله عن تجربتها في لعب دور سيلڤي في المسلسل الشهير الذي عرض على نيتفليكس.

وجاء الحوار كالتالي:

- مبروك ترشيح مسلسل emily in Paris لجائزة Golden Globes لهذا العام، كيف تنظرين إلى ذلك؟

نحن حقا محظوظون بترشحنا لهذه الجائزة، والأهم هو النجاح الذي حققه هذا المسلسل منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي عبر نتفليكس، إنه مسلسل شيق ورائع ومحبوب ولم نتوقع نجاحه لهذه الدرجة وهذا بحد ذاته نجاح كبير لنا، ترشيح المسلسل والممثلة ليلي كولينز لجائزة غولدن غلوبز مفاجأة كبيرة لنا، وإذا حصلنا على جائزة الغولدن غلوبز كأفضل مسلسل ستكون الفرحة كبيرة.

كما لم نتوقع يوما أن نترشح للجائزة ففي البداية لم يتم تصوير المسلسل ليعرض عبر نتفليكس، لكن لاحقا أعجبت نتفليكس به واختاروا أن يعرض عبر قناتهم وهنا كانت المفاجاة السارة.

-رغم نجاح هذا المسلسل عربيا وعالميا إلا ان كثيرين في فرنسا يجدون أنه لا يمثل مدينتَهم او اسلوب حياتهم، كيف تردين؟

الفرنسيون لا يحبون الدعابة، ولم يستسيغوا أسلوب مخرج المسلسل دارن ستار بانتقاد الفرنسيين والأميركيين، فوصول فتاة أميركية جميلة ومتكبرة إلى باريس وتقول أنا أتقن فعل كل شيء استفز الفرنسيين ما أدى إلى الانتقاد الكبير للمسلسل في فرنسا.

ونحب كثيرا الانتقاد هنا في فرنسا، الفرنسي يتذمر كثيرا ويحب دائما الدخول في جدل بيزنطي وهو مستعد أن يكرس طاقته هائلة لهذا الأمر.

مع مراسل العربية ليث بزاري

-كيف تم اختيارُك Philippine Leroy-Beaulieu كي تلعبي دورا في مسلسل Emily in paris؟

السيناريو كان مكتوبا لممثلة تبلغ من العمر 35 عاما إذا ليس لي، أنا لا أبلغ من العمر 35 سنة، الذي حصل هو أن الشخص الذي كان يختار الممثلين للعب الدور اتصل بي وطلب مني قراءة السيناريو لمعرفة رأيي في الدور، وأثناء القراءة شعرت أن هذا الدور مسخر لي، في مكان ما أتفهم عناء ودعابة وذكاء الممثلة سيلڤي في الدور، ولاحقا اتصلوا بي مرة أخرى للقيام بالأدوار التجريبية أمام الكاميرات، وبعد انتظار ما يقارب الشهر اعتقدت أنه لم يخترني للعب الدور ، وقلت لنفسي : بكل الأحوال أنا أكبر بكثير سنا من الشخص المرغوب لأداء الدور وعلي أن أنسى هذا المشروع، ومن ثم اكتشفت أني اخترت مع شخص آخر للقيام بالتجارب النهائية للعب الدور والمخرج Darren اختارني لأكون الممثلة التي ستلعب دور سيلڤي في Emily in Paris

-هل تمثلين المرأة الباريسية؟ وكيف؟

سؤال صعب، لا أستطيع أن أقول إنني أمثل المرأة الفرنسية، أنا فرنسية ولست فرنسية في آن واحد، ترعرعت في إيطاليا، وأحيانا يصنفوني باريسية بامتياز وأحيانا أخرى إيطالية، ولا أعلم كيف هذا المزيج يشكل المرأة الباريسية التي تعيشني.

-كيف يبدو التحضير لتصوير الموسم الثاني لـ Emily in Paris؟

في هذه الأيام نعمل على اختيار الملابس التي سوف نرتديها في الموسم الثاني من المسلسل، الأزياء هي جزء مهم في مسلسل Emily in Paris والعلامات التجارية متحمسة كثيرا لأن نرتدي قطع أزيائهم في المسلسل، سوف نرتدي ملابس جميلة.

كيف يتم تصوير الحلقات في ظل جائحة كورونا

سوف نرتدي كمامات ونحترم التباعد الاجتماعي كذلك، وهو أمر متعب للممثلين أثناء التصوير.