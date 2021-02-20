شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل كاملة لطلب كيم كاردشيان الطلاق من كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان بطلب رسمى للطلاق من زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست ، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من الزواج و أنجاب 4 أطفال، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " tmz ".



كيم وكاني

تطلب كيم كاردشيان حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفال الزوجين الأربعة ، بينما تقول مصادر ذات معرفة مباشرة أن كانى ويست على ما يرام مع ترتيب الحضانة المشتركة ، وقد أخبرنا أن كيم وكانى ملتزمان بمشاركة الأبوة والأمومة معا.

وأكد بعض المصادر أن الزوجين بالفعل قطعوا شوط طويل في التوصل إلى اتفاق تسوية خاص بالممتلكات.

يذكر أن كيم كادرشيان و كاني ويست يعدا واحد من أهم الثنائيات في العالم حيث كانت تركز وسائل الاعلام الفنية الشهيرة علي ظهورهم دائما إضافة الي القاء الضوء علي الكثير من تفاصيل حياتهما التي تعد مبهرة للملايين ، و لم يكن أحد يتوقع أن الثنائي سيلجأ للطلاق وخاصة أن جمعتهم قصة حب قوية .