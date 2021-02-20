شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل ماجد الكداونى من "موضوع عائلى" لـ "ولاد ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل "موضوع عائلى" للنجم ماجد الكدوانى تغيير اسم العمل إلى "ولاد ناس"، حيث يصور فريق العمل فى ديكور أحد المستشفيات على الطريق الصحراوى اليوم الجمعة، وتجمع المشاهد بين بطل العمل والفنان صبرى فواز وآخرين من النجوم، والعمل ينتمى لنوعية الـ 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم تحديدها فيما بعد.

مسلسل "ولاد ناس" بطولة النجم ماجد الكدواني ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندى سامح جمال وهو من إنتاج أحمد الجناينى، كما يظهر مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف فى العمل.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى السينمائية فيلم "وقفة رجالة" وشاركه في البطولة، سيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.