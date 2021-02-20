شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم صاحب شركات فى فيلم "الكاهن" لـ إياد نصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يجسد الفنان أحمد فؤاد سليم دور صاحب شركات خلال أحداث فيلم "الكاهن" للفنان إياد نصار ودرة، حيث يظهر فى الفيلم كضيف شرف، ويواصل فريق العمل تصوير المشاهد الأخيرة من أحداث الفيلم بالديكورات المخصصة بالعمل.

ويتنكر إياد نصار فى شخصية طبيب ليساعد درة على الهروب من أحد المستشفيات بعد ما تعرضت لمحاولة قتل من أحد الأشخاص، كما أن هناك قصة حب تجمع بينهما ويتزوجان، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق في إطار أفلام الحركة (أكشن).

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

يشار إلى أن أحمد فؤاد سليم يشارك فى مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، و أشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل.