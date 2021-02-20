إنجي علاء مع المخرج أحمد جلال في كواليس تصوير "كوفيد 25"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت المؤلفة إنجي علاء صورة من كواليس مسلسل "كوفيد 25"، جمعتها بالمخرج أحمد نادر جلال، وهما يتابعان التصوير.

وفي بيان صحفي، أكدت إنجي أنها أوشكت على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل الذي سيُعرض على ١٥ حلقة رمضان ٢٠٢١، وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقتا ومجهودا مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب.

"كوفيد 25" بطولة: يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وآيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وراندا البحيري وميدو عادل وأمير صلاح الدين وميرنا نور الدين وديانا هشام وإسلام جمال وزكي فطين وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

الجدير بالذكر أن آخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض، ومن قبله قصة مسلسل "لعبة إبليس"، وآخر رواية لها هي رواية "الأشقر مروان".