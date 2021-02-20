الوجه الآخر لصلاح رشوان.. قضى 40 يوما بالمستشفى وهو يصور "الخواجة عبد القادر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم السبت، الذكرى الرابعة على وفاة الفنان الراحل صلاح رشوان، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 فبراير من العام 2017.

صلاح رشوان تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973، وبدأ مشواره الفني بالعمل في التليفزيون والمسرح والسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وقدّم طول مسيرة كبيرة العديد من الأعمال، وكانت غالبا أدواره الإنسان المستقيم.

وفي 20 فبراير 2020؛ حلت أرملة صلاح رشوان السيدة مدحت حاتم، وابنته "باكينام"، ضيفتا على برنامج "من مصر" عبر فضائية CBC، للحديث عن الوجه الآخر للراحل.

الأم تحدثت عن صلاح رشوان الزوج؛ قائلةً: "صلاح كان دايما بيحب أسرته، أهم حاجة عنده كانت أولاده وبيته، وكان زي أي واحد بيشتغل يروح الشغل ويجي وملوش أي علاقة بأي حاجة تانية، لو راح يمثل يرجع وملوش أي علاقة بالفن ولا الوسط ولا أي حد، شغله غير حياته، ومكنش بيدخلنا في شغله خالص".

الابنة تحدثت عن صلاح رشوان الأب؛ قائلةً: "لو قعدت اتكلم عن صلاح رشوان الأب مش هبطل وهقعد اتكلم سنين عنه، لكنه ببساطة كان (عبادة العقاد) في (المال والبنون)، و(رفقي عزيز) في "الدالي"، هو الأب ده، الأب التقي جدا، اللي بيحب أولاده جدا، وحنين جدا.. كان أحن أب في الدنيا وجواه طاقة كبيرة".

وعن الدور الذي مثّل له تحد كبير في حياته؛ قالت ابنته: "التحدي الحقيقي في أدواره كان في (الخواجة عبد القادر)، هو كان في المستشفى قعد 40 يوم، وكان صور قبل ما يدخل المستشفى أسبوع، وبعد ما خرج كمل تصوير المسلسل كله وهو مركب قسطرة، وده كان حاجة صعبة ومؤلمة جدا، وده يثبت قد إيه هو كان بيحب عمله وملتزم جدا".

وقالت أرملته إنه كان يشاركها الرأي في قبول أو رفض الأدوار التي تُعرض عليه، لافتة إلى أنه رفض العديد من الأدوار التي كان سيصبح بطلا أول لها، مشيرة إلى أنها كانت "لبيسة" في المنزل، حيث كانت تُحضر له الملابس الخاصة بأدواره.

بينما أكدت ابنته أنه لم يكن مجرد أب، بل كان صديقا مقربا لها تحكي له أسرارا لا تحكيها لوالدتها، واختتمت باكية: "عايزة أقوله إن الحياة وحشة أوي من غيره، وإن شكل الدنيا اتغير من ساعة مبقاش موجود، وكان نفسي يبقى معايا دلوقتي ومتحرمش من حضنه أبدا، الله يرحمه".

وتوفي الفنان صلاح رشوان، في 20 فبراير 2017، بسبب مرض السرطان، حيث كان يتلقى العلاج من المرض الخبيث في العاصمة الفرنسية "باريس".

ومن أهم أعمال صلاح رشوان التليفزيونية "محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، يوميات ونيس، المال والبنون، أين قلبي"، بينما من أهم أفلامه: "وثالثهم الشيطان، أهل القمة، الطاووس، قلب الليل" وغيرها.