"المتخصصة".. هنا الزاهد تروج للحكاية الثانية من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات حكاية "المتخصصة" ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تقوم ببطولته النجمة هنا الزاهد في أول بطولة درامية مطلقة لها.

ومن جانبها؛ حرصت "هنا" على الترويج للحكاية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحدوتة الثانية.. المتخصصة.. دي من أكتر الشخصيات اللي بحبها وتعبت فيها جدا ويارب تعجبكم.. هنادي عبد الظاهر.. الساعة 7 على DMC.. الساعة 10 على DMC Drama".

وبدأ عرض المسلسل يوم السبت الماضي من خلال عرض الحكاية الأولى، وهي حكاية "ساندي كراش" وقدّمت من خلالها هنا الزاهد شخصية "ساندي" التي تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال، وشارك في بطولتها عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي قدّم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي قدّم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل، وصوت الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد شخصية "جد ساندي" الذي توفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج "k media" بمشاركة سينرجي.