رسمياً.. كيم كاردشيان تطلب الطلاق من زوجها كانييه ويست

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:17 صباحاً - منذ 27 دقيقة

تقدمت النجمة الأميركية، كيم كاردشيان، بطلب رسمي للطلاق من زوجها مغني الراب، كانييه ويست ، حسب ما أكده مصدر قضائي لشبكة “CNN”، الجمعة.

وأكدت متحدثة باسم كاردشيان، كريستي ويلدر، طلب كاردشيان للطلاق في حديث إلى الشبكة الأميركية.

وبات كل من كاردشيان وويست يعيشان بشكل منفصل مؤخرا.

وأنجبت كاردشيان من ويست أربعة أطفال، هم نورث التي ولدت عام 2013، وسينت الذي ولد عام 2015، وشيكاغو التي ولدت في 2018، أما الأخير فهو سام المولود عام 2019، وفقا للشبكة.

وتشير وكالة “أسوشييتد برس” إلى أن كاردشيان تسعى للحصول على حضانة مشتركة لأطفالها، بالإضافة إلى أن ملف القضية يُظهر اتفاقية عقدها الزوجان قبل ارتباطهما تحدد كيفية تقسيم ممتلكاتهما في حال الطلاق.

وكانت كاردشيان قد تزوجت من ويست في مايو 2014، إلا إن الأخبار عن توتر العلاقة بينهما، بدأت تظهر على العلن العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، غرد ويست قائلا إنه يحاول تطليق زوجته، نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، ثم حذف التغريدة بعد دقائق، وفقا لما نقلت رويترز.

وقال ويست “كنت أحاول الطلاق منذ أن التقت كيم مع ميك في والدروف من أجل إصلاح السجون”.

وميك ميل، هو مغني راب أميركي، يقال إن كاردشيان كانت قد التقته للحديث بشأن إصلاح السجون.

وتابع ويست في تغريدته واصفا والدة كاردشيان كريس جينر، بأنها “كريس جونغ أون”، بينما اتهمها وابنتها بـ “الفوقية البيضاء”، آنذاك.

وأتت تغريدة ويست ضمن مجموعة تغريدات يقال إنه نشرها عبر حسابه على تويتر، قبل أن يعاود حذفها.

وكان ويست قد أثار الجدل العام الماضي، فإلى جانب خلافاته مع كاردشيان، تسبب مغني الراب بضجة عندما أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية.