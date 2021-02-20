شكرا لقرائتكم خبر عن هدى مجد تنضم لمسلسل "أجازة مفتوحة" وتشارك فى فيلم "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة هدى مجد لأسرة مسلسل "أجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة متزوجة من هشام إسماعيل، وتربطهما صلة بعائلة شريف منير ولقاء الخميسى، لاسيما وأن قصة العمل تعتمد على وجود 3 عائلات تدور حولهم الأحداث.

مسلسل "أجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل.



هدى مجد

كما تشارك هدى مجد أيضاً في بطولة فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يتم تصويره حالياً، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في البطولة بيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ونانسى صلاح، وهدى الاتربى، وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين وهو إنتاج شركات سينرجى فيلمز ودولار ومصر العالمية.

ويعرض لـ هدى مجد حالياً في السينمات فيلم "عفريت ترانزيت" الذى انطلق في دور العرض يوم 11 نوفمبر الماضى، حيث تشارك في إلى جانب بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، ومحمود حافظ ومحمد جمعة، وعدد من ضيوف الشرف، وهو إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.