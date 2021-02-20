شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام فار تجارب فى مسلسل "كوفيد 25" مع يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة ديانا هشام فى مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه فى موسم شهر رمضان المقبل، وتصاب بالفيروس وتكون فار تجارب تجرى عليه بطل العمل الذى يجسد دور طبيب يدعى "ياسين"، ويترأس لجنة متخصصة لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات القاتلة فى العالم، ويواجه عدة مشكلات وتحديات للانتصار فى رحلته، محاولًا الكشف عن حقيقة تلك الفيروسات المنتشرة مؤخرًا، وعما إذا كانت مصنعة أم أنها قدر من الله.

ويصور أبطال المسلسل عدة مشاهد من العمل داخل مدينة السينما لمدة 15 يوما، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، كما أوشكت الكاتبة إنجى علاء على الانتهاء من كتابة حلقات المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول المسلسل أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاوة البشر له.

وتعاقدت الشركة مع عدد من النجوم الشباب للمشاركة فى بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، وهم كالتالى: يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ديانا هشام شاركت فى مسلسل "جمال الحريم" للنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والذى عرض مؤخراً على قنوات dmc، للمخرجة منال الصيفى وحقق العمل نجاح جماهيرى وكان متصدراً تريند حتى حلقاته الأخيرة، وشارك فى بطولته كل من الفنانة دينا فؤاد والفنان أشرف مصيلحى وإيهاب فهمى وفراس سعيد.