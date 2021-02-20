"هنغني كمان وكمان".. إليسا تلعب وسط الثلوج برفقة كلبها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها تظهر خلاله وهي تلعب وسط الثلوج التي غطت لبنان في منطقة فقرا.

وظهرت إليسا في الفيديو بصحبة كلبها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي تتمايل على أغنيتها "هنغني كمان وكمان"، وعلّقت: "وقت ممتع تحت الثلج في لبنان.. حبي وكل شيء".

وطرحت إليسا في أغسطس الماضي، ألبومها الأخير "صاحبة رأي"، وتضمن 17 أغنية منها 4 باللهجة اللبنانية، والبقية باللهجة المصرية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

وتعاونت إليسا خلال ألبوم "صاحبة رأي" مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، أبرزهم: أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، أسامة مصطفى، نادر عبد الله، ورامي جمال.