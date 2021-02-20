نبيلة عبيد عن"الشريدة": فيلم سيبقى في ذاكرة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم"الشريدة"، مشيرة إلى أنه سيبقى في ذاكرة السينما المصرية.

ونشرت "نبيلة" فيديو لها من الفيلم عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "الشريدة.. قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار أحمد صالح، إخراج أشرف فهمي.. مباراة عظيمة في التمثيل مع محمود يس ونجلاء فتحي.. فيلم سيبقى في ذاكرة السينما المصرية".

فيلم"الشريدة" دارت أحداثه حول "ليلى" محامية ناجحة، تتزوج من المقاول الأمي الثري فتحي، حيث تختلف ثقافة كل منهما، فهو جاهل وهى متعلمة، ورغم أنها من أسرة فقيرة، إلا أنها تشعر بأن وضعها الثقافي يجعلها تتعالى عليه، تضيق بحياتها معه وتنصرف عنه، يتعرّف فتحي على سيدة سيئة السمعة تُدعى سوسن وتعلم ليلى بعلاقتهما فتطلب الطلاق وتحصل عليه.

الفيلم بطولة نجلاء فتحي ومحمود ياسين ونبيلة عبيد وصلاح نظمي وإنعام سالوسة، وعدد من الفنانين، وتأليف نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار أحمد صالح، وإخراج أشرف فهمي.